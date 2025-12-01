Avrupa’da 5 büyük ligin 3’ünde zirvenin sahipleri değişti

ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, konuk olduğu Chelsea ile Trevoh Chalobah ve Mikel Merino'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Manchester City'nin evinde Leeds United'ı 3-2 mağlup ettiği haftada Aston Villa ise konuk ettiği Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Nottingham Forest deplasmanında 2-0 kazandıkları mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın son 10 dakika forma giydiği Bournemouth, deplasmanda Sunderland'e 3-2 yenildi.

Liverpool ise West Ham United'a konuk olduğu mücadeleyi 2-0 kazanarak iki hafta sonra galip geldi.

Ligin 13. haftasında 30 puana çıkan Arsenal, Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. İki takımı Chelsea ve Aston Villa 24'er puanla takip etti.