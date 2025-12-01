Domenic Tedesco: "8 hafta önce önemsemiyorlardı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.
İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence."
"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?"
"Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."
"İlk yarı ortadaydı. İki takım da karşılıklı olarak uzun top oynadı. Biz neden uzun top oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil. Hatalarımızdan ders çıkardık. Beşiktaş maçına çok kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yedik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bu nedenle bireysel hatalardan 2 gol yedik."
"FİKRİMİZ BUYDU"
"İlk 10 dakikadaki oyunumuzla Galatasaray'ı kendi ceza alanında savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunun için uzun toplarla oynayıp kontra baskıyla rakibi baskı altına almaktı. İlk 15 dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönecektik. Maç içinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündük. Psikolojik avantaj elde etmek istedik. Fikrimiz buydu. Arkaya atmamız gereken topları, ikili mücadele bölgelerine attık."
"Sanchez'e giden bir topta Kerem ve Archie çarpıştı, Leroy Sane bireysel beceresi ve şanssız şekilde 1-0 geriye düştük. Geriye düşünce işiniz zor oluyor. Galatasaray yüksek seviye maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra yatıp zaman geçirme hareketleri yapabiliyorlar. Bu tarz oyunu biliyorlar. İkinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum."
"Biraz bizimle ve biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te basınca iki 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibiniz de bazen bir 6 bir 8, bugün iki 6 bir 8 ile oynadı. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yaptı, bu iyi bir gösterge. 8 numarada İsmail ve Marco oynayınca stoperlere basması gerekiyor. Böyle olunca Edson'un öne çıkması gerekiyor. 4-3-3'te baskı yapınca merkezdeki tek forvet iki stopere basamayacağı için, diğer stopere 8 numara basmalı ve Edson öne çıkmalı."
"SANE'NİN ŞUTU DIŞINDA…"
"Galatasaray çok fazla pozisyon üretmedi. Belki de ben yaşlıyım ve hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon yoktu. Osimhen'i ve uzun topları iyi savunduk. Barış iyi futbolcu, onu iyi savunduk. Yüzde 50-50 bir maçtı. İlk golü atan avantajlı duruma geçiyor."
"8 HAFTA ÖNCE ÖNEMSEMİYORLARDI"
Fenerbahçe yöneticisi Ali Gürbüz 'Rakip yerden kalkmadı' dedi. Favori gösteriliyordunuz. Fenerbahçe, favori olarak o cesareti gösterdi mi? Rakibin yerden kalkmaması işinizi zorlaştırdı mı?"
Domenico Tedesco: "Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Bu iyi bir gösterge, bu bizi önemsedikleri anlamına geliyor. Bunun üzerine çalıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için böyle oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsemiyorlardı."