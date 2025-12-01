Domenic Tedesco: "8 hafta önce önemsemiyorlardı"

"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?"

"Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."

"İlk yarı ortadaydı. İki takım da karşılıklı olarak uzun top oynadı. Biz neden uzun top oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil. Hatalarımızdan ders çıkardık. Beşiktaş maçına çok kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yedik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bu nedenle bireysel hatalardan 2 gol yedik."