Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta? Muhtemeler ilk 11’ler...

Giriş Tarihi: 1.12.2025 07:00 Son Güncelleme: 1.12.2025 07:09

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası zirveyi doğrudan ilgilendiren dev maça tanıklık edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, derbide kozlarını paylaşacak. İşte her iki takımın da müsabaka öncesi muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, derbide karşı karşıya gelecek.

NEREDE, SAAT KAÇTA?

Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçolu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kocaeli'de yenilmezliğini kaybeden, Devler Ligi'nde ise Union SG'ye yenilip ilk sekiz 8 hedefinden uzaklaşan Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini korumak için sahaya çıkacak.

Ligin yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe ise hem ünvanını sürdürmeyi hem de koltuğa kurulmayı hedefliyor.

BURUK, KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 17. derbisine çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Kadıköy'de ise 4 maçta 3 kez kazanıp 1 beraberlik alarak hiç üzülmedi.

TEDESCO LİSTEYE G.SARAY'I DA EKLEMEK İSTİYOR

Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyetleri alan Domenico Tedesco ise listeye Galatasaray'ı da ekleme arzusunda.

İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten itibaren 7 kez kazanıp 24 puan aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran

Galatasaray XI: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

