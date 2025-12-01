Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta? Muhtemeler ilk 11’ler...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, derbide karşı karşıya gelecek.
NEREDE, SAAT KAÇTA?
Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçolu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Ligin yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe ise hem ünvanını sürdürmeyi hem de koltuğa kurulmayı hedefliyor.
BURUK, KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 17. derbisine çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Kadıköy'de ise 4 maçta 3 kez kazanıp 1 beraberlik alarak hiç üzülmedi.
TEDESCO LİSTEYE G.SARAY'I DA EKLEMEK İSTİYOR
Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyetleri alan Domenico Tedesco ise listeye Galatasaray'ı da ekleme arzusunda.
İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten itibaren 7 kez kazanıp 24 puan aldı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran
Galatasaray XI: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen