Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Rakibi umursamıyoruz"

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinnde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.40 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." diye konuştu.Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." ifadelerini kullandı.