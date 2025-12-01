Fred: “Hala yarıştayız”

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem. Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı bizler için. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik. Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence. Takımımla gurur duyuyorum. Herkes birlikte aynı istikamette hareket etti. Maalesef bugün 1 elde ettik, hala yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."