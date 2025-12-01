Kartal rahat bir nefes aldı!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, ilk kez 11'de yer aldığı maçta fileleri havalandırmayı başardı. Toplamda 3 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, performansıyla sahanın en iyi isimlerinden birisi oldu. Ancak nazara geldi ve sakatlanarak yerini 87. dakikada Rashica'ya bıraktı. Bu arada Jota Silva'ya gol pasını veren Cerny, Beşiktaş formasıyla 5. asistine imza attı.Cengiz Ünder, 1-1 biten Samsun maçında penaltıdan gol kaydetmiş ancak sonrasında yaptığı hatayla rakibin beraberliği yakalamasına neden olmuştu. Yıldız futbolcu, dün kazandığı penaltıyı ise gole çeviremedi ancak El Bilal Toure'ye asist yaparak kendisini affettirdi. Cengiz, Süper Lig kariyerinde kullandığı iki penaltıda son iki haftada topun başına geçti.Siyah-beyazlılarda sakatlık yaşayan Gabriel Paulista oyuna devam edemedi ve 60. dakikada yerini Djalo'ya bıraktı. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş kariyerinde 6. kez sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, daha önceki 5 sakatlığında toplamda 138 gün sahalardan uzak kalırken 26 maç kaçırmıştı.Beşiktaş'ta Abraham yedek soyunurken ileri uçta El Bilal Toure görev yaptı. Malili futbolcu, siyah-beyazlı takımda attığı 3 golün ikisini forvette, diğerini ise kanatta oynarken buldu. Öte yandan Abraham 70. dakikada Cerny'nin yerine takıma dahil oldu.Beşiktaş, bu sezon en fazla toplam şut (27) ve isabet şut (12) çektiği maçı oynadı. Aynı zamanda kalesine isabetli şut gelmeyen ilk karşılaşmayı tamamladı.Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Beşiktaş, Şubat 2025'ten bu yana ilk kez üst üste iki dış saha galibiyeti aldı.