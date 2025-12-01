Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leroy Sane ilk Fenerbahçe derbisinde golünü attı
Giriş Tarihi: 1.12.2025 22:19

Galatasaray’ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızlıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'dan topu alan Sane, rakiplerini geçip ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta Jayden Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
İlk kez Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakikada sahada kaldı.
