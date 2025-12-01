Uğurcan Çakır: “Kazanmaya yakın taraf bizdik”

Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Milli kaleci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik.