Derbi notları

Muhteşem koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde muhteşem bir koreografiye imza attı. Sarı-lacivertliler, erken saatlerde stat çevresine gelirken daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar, seremonide hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar. Kuzey tribününde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz' pankartı açılırken, Maraton Tribünü'nde iki tarafında 'Dök bizi sokaklara' yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı. Okul Açık Tribünü'nde ise kulüp efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in çubuklu formayı tuttuğu görselde Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu. En altta da 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' pankartı açıldı.

Gürbüz: Galatasaray beraberlik için gelmiş

Fenerbahçeli Yönetici Ali Gürbüz, maç sonrası sarılacivertli oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutladı. Galatasaray'ı eleştiren Gürbüz, "Bugünkü (dün) maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyun, tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Oyuncularımızı ayakta kaldıkları için tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Ali Koç maçı takip etti

MAÇ öncesi Fenerbahçe'de bir sürpriz yaşandı; sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi ile birlikte derbiyi yerinde takip etmek için Kadıköy'e geldi. 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü kongrede koltuğu Sadettin Saran'a devreden Koç'a taraftarlardan büyük ilgi vardı.

Fenerium'dan 4 günde 150 milyon TL hasılat

FENERIUM mağazalarına sarılacivertli futbolseverler, başkan Sadettin Saran'ın isteğiyle akın etmişti. Mağazalara giden Fenerbahçeliler, 4 günde kulübün kasasına 150 milyon TL para soktu. Yönetim, taraftarın bu ilgisine teşekkür etti. Dün de maçtan önce mağazadaki formaların tamamı satıldı.

Gençler derbisinde yumruklar konuştu

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında gündüz oynanan U19 derbisinde gülen taraf 2-1'lik sonuçla sarı-lacivertliler olurken, son düdüğün ardından kavga çıktı. 8. dakikada Ercüment Sancaklı'nın golüyle öne geçen Kanarya'ya 38'de Eyüp Can karşılık verdi. 89. dakikada Haydar Karataş ağları havalandırarak sonucu belirledi. Karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcuları birbirine girdi. Galatasaraylı bir oyuncunun, rakibine yumruk attığı görüldü. İki takım teknik heyetinin araya girmesi sonrası genç futbolcular ayrıldı.