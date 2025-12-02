Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 13:17

Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

AA


Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, yarın İmaj Altyapı Vanspor'u ağırlayacak.

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

17 FİNALDE 9 ZAFER

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2
2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3


