Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor, Muş’ta turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu heyecanı başladı. Muş Spor Kulübü ile TÜMOSAN Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti ve kupada grup aşamasına yükseldi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Muşspor'un tek golü ise 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'ten geldi.



Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor, kupaya veda etti.



Türkiye Kupası'nda grup kuraları 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Muş Spor 0-1 TÜMOSAN Konyaspor

GOL | Muş Spor 0-2 TÜMOSAN Konyaspor

GOL | Muş Spor 0-3 TÜMOSAN Konyaspor

GOL | Muş Spor 1-3 TÜMOSAN Konyaspor

GOL | Muş Spor 1-4 TÜMOSAN Konyaspor