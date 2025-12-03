F.Bahçe’nin kurtarıcısı

Beşiktaş maçında takıma 3 puanı getiren, Galatasaray derbisinde beraberliği kurtaran Jhon Duran her ne kadar maç sonrası "Ben kahraman değilim" dese de sahneye çıktığı her karşılaşmada farkını ortaya koydu. 3-1 Kocaelispor müsabakasında skoru 2-1'e getiren golün asistini yaptı. Deplasmanda 5-2 kazanılan Rize maçında da skoru 3-2'ye getiren Asensio'nun golünde pası veren oydu. Ligde 5 maçta 268 dakika süre alan ve 2 gol-2 asiste ulaşan 21 yaşındaki golcü, 7 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.