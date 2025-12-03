‘G.Saray pişman ayrıldı’

Derbi
sonrasında dış basında da yankılar vardı. İspanyol AS gazetesi, "Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu" ifadelerini kullanırken Mundo Deportivo da "Jhon Duran, Galatasaray karşısında yenilgiyi önledi"
yorumunu yaptı. İtalyan Tuttomercato, "Galibi olmayan İstanbul derbisi" derken Portekiz'den A Bola, "Son şampiyonun galibiyetine yakın görünen maçta yedek kulübesinden oyuna giren Jhon Duran, puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi"
ifadeleri ile maçı özetledi. Fransız L'Equipe, maç değerlendirmesinde "Galatasaray, İstanbul derbisinden pişmanlıklarla ayrılıyor"
dedi.