Namağlup 6 takımdan biri

Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 Majör Ligi'nde Bayern Münih'le birlikte bunu başaran tek takım durumunda.
Almanya'da liderlik koltuğunda oturan Bayern, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı.
Fenerbahçe ise Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlikle 32 puan aldı ve ikinci sırada. İspanya Ligi'nin dünyaca ünlü iki ekibinden lider Barcelona 14 haftada iki kez yenildi, Real Madrid ise bir defa mağlup oldu. İngiltere'de, Fransa, İtalya ve Hollanda'da kaybetmeyen takım yok.
Portekiz Ligi'nde ise lider Porto (11G/1B) ile 3. sırada yer alan Benfica (8G/4B) yoluna kayıpsız devam ediyor. Türkiye'deki alt liglerde de yenilmemeyi başaran iki takım var. 3. Lig 3. Grup lideri Sebatspor
11 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 4. Grup'ta
lider Kütahya'nın takipçisi Karşıyaka
11 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.