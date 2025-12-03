Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 golle kazandı
Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 golle kazandı

Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3 golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 golle kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi.

LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.

Madrid ekibi, Kylian Mbappe'nin 7 ve 59, Eduardo Camavinga'nın 42. dakikada attığı gollerle 3-0 galip geldi.

ARDA İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, 69. dakikada oyuna girdi.

Üç maç sonra kazanarak 36 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirdi.

Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 golle kazandı
