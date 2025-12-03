Stanimir Stoilov: Bizim için bu sonuç bir utanç

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu. Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" diye konuştu.

