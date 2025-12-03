Tartışmasız 1 numara

Fenerbahçe, bu sezon kurduğu geniş kadrosunun ürününü fazlasıyla topluyor... Geriye düştüğü Galatasaray derbisinde oyunu kenar oyuncularıyla çözen sarı-lacivertliler, Levent'in asistinde Duran'ın golüyle hanesine 1 puan yazdırdı. Kanarya, bu sayede namağlup serisini korurken zirve ile farkın 4 puana çıkmasını da önledi. Ligde 14 maçta ağları 31 kez sarsan Fenerbahçe'de sonradan giren futbolcular 8 gol kaydetti. Oyunun sıkıştığı anlarda yerinde hamlelerle adından söz ettiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun ünü her yerde ses getiriyor.

NÖBETÇİ GOLCÜ TALİSCA

Beş oyuncudan 8 gol bulan Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, 10 büyük lig değerlendirmesinde Fabian Hürzeler (Brighton), Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa'nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu. En büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'ın ise kulübesi sınıfı geçemedi. Okan Buruk, kenardan sadece 5 gol alabildi. Tedesco, Beşiktaş maçını da sonradan oyuna aldığı Duran ile kazanmıştı.