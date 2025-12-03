Trabzonpsor’a Rayyan Baniya şoku!

Trabzonspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" dedi.

A Spor'da yer alan habere göre, Baniya'nın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

1.94 boyundaki futbolcu bu sezon 6 maçta 214 dakika sahada kaldı.