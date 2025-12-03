Ya düdüğü assın ya da bize gelmesin!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti ama tartışmalar bitmedi. Beraberliğin sorumlusu olarak hakem Yasin Kol'u gören Galatasaray cephesi, hızla aksiyon aldı ve dün öğlen saatlerinde TFF'ye çıkarma yaptı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Riva'ya randevusuz giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kapısını çaldı. "Kapımız herkese açık" diyerek Özbek ve Kavukcu ile görüşen Hacıosmanoğlu, gergin başlayan görüşmede yapıcı davranarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Galatasaray tarafı, hakem yönetimiyle ilgili 10 dakikalık bir video hazırladı. Kol'un haksızlık yaptığı düşünülen hakem kararları tek tek izlendi. Hacıosmanoğlu, özellikle sarı kartlar konusundaki serzenişlere katıldı ancak maçın sonucuna etki edecek hata yapıldığını düşünmediğini vurguladı. Özbek-Kavukcu ikilisi, Yasin Kol'un bundan sonra hiçbir müsabakada görev almaması gerektiğini belirtirken, bu talep gerçekleşmezse de sezonun kalanında kendi maçlarında kabul edemeyeceklerini söyledi. Kol'un, Kadıköy öncesi görev aldığı G.Saray maçlarındaki hataları da hatırlatıldı. TFF tarafı sezonun kalanında Yasin Kol'u Galatasaray maçlarında görevlendirmeyi düşünmüyor. Kol'un bu hafta dinlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DURAN'IN SEVİNCİ ŞİKŞİKÂYET EDİLDİ!

Galatasaray yönetimi, TFF'ye sadece hakem Yasin Kol'u şikâyet etmedi. 90+5'te beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Jhon Duran'ın sevincini abartılı bulan sarı-kırmızılı kulüp avukatları harekete geçti. Kolombiyalı golcünün PFDK'ya sevki için dilekçe verildi. Ancak dün derbinin sevkleri gerçekleşirken Duran disipline gönderilen isimler arasında yer almadı.