Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, gruplara kaldı!

Giriş Tarihi: 3.12.2025 15:07 Son Güncelleme: 3.12.2025 15:12

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediye Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve grup aşamasına kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kocaelispor, 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a konuk oldu. Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 2-1 kazandı.

Adını gruplara yazdıran Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; Furkan Gedik, Ahmet Sagat kaydetti. Karacabey Belediyespor'un tek golü ise Nejdet Nezir Bilin'den geldi.

