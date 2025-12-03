Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, gruplara kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kocaelispor, 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a konuk oldu. Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 2-1 kazandı.
Adını gruplara yazdıran Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; Furkan Gedik, Ahmet Sagat kaydetti. Karacabey Belediyespor'un tek golü ise Nejdet Nezir Bilin'den geldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Karacabey Belediye Spor 0-1 Kocaelispor
GOL | Karacabey Belediye Spor 0-2 Kocaelispor
GOL | Karacabey Belediye Spor 1-2 Kocaelispor