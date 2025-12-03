Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4.tur eleme maçlarıyla devam ediyor. Dev organizasyonda yarın 6 karşılaşma oynanacak. Oynanacak maçlarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir

13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran