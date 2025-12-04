Brezilya’da Flamengo şampiyon oldu!

Flamengo, Brezilya 1. Futbol Ligi'nde Ceara'yı konuk etti. Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'dan geldi.

Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao (Brezilya Lig Şampiyonluğu) ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası (Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası) ve Copa do Brasil (Brezilya Kupası) kupalarını da müzesine götürdü.