Kupa heyecanı A Spor’da sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak ve gruplara kalan son takımlar belli olacak. Karşılaşmaların 4'ü A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Türkiye yine futbola doyacak.
GÜNÜN MAÇLARI
13.00 YALOVA FK 77-GAZIANTEP FK A SPOR-CANLI
13.30 BOLUSPOR- KAHTA 02
13.30 FETHIYESPOR-BANDIRMASPOR
15.30 IĞDIR FK-ORDUSPOR 196 A SPOR-CANLI
18.00 SILIFKE BLD.-ANTALYASPOR A SPOR-CANLI
20.30 ÇORUM FK-ALANYASPOR A SPOR-CANLI