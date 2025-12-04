PFDK’den, Mert Hakan Yandaş’a ceza

PFDK kararları açıklandı. Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yapılan sevklerin ardından verilen cezalar belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'ye veirlen cezalar...

FENERBAHÇE:

Saha olayları: 3 milyon TL

Talimatlara aykırı hareket: 220 bin TL

Talimatlara aykırı hareket: 440 bin TL

Mert Hakan Yandaş: 3 maç ve 120 bin TL

Ali Bozan: 15 gün hak mahrumiyeti

GALATASARAY:

Çirkin ve kötü tezahürat: 640 bin TL

Metin Öztürk: 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL

PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı için "ceza tayinine yer olmadığına" karar verildiği açıklandı.

Öte yandan PFDK, Caner Erkin'e Ümraniyespor maçında müsabaka hakemine yönelik hakaret nedeniyle 5 maç ceza verdi.