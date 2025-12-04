Rayyan Baniya sezonu kapattı

Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber geldi.Yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam edenyapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" denildi. İyileşme süreci 5-6 ayı bulacak Baniya'nın sezonu kapattığı kaydedildi. Trabzon-spor'da yakın zamanda Edin Visca'nın fibula kemiği kırılmış ve ameliyat olmuştu.