Rayyan Baniya sezonu kapattı

Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, 26 yaşındaki stoperinin operasyon geçireceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikâyetlerinin artması üzerine
yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" denildi. İyileşme süreci 5-6 ayı bulacak Baniya'nın sezonu kapattığı kaydedildi. Trabzon-spor'da yakın zamanda Edin Visca'nın fibula kemiği kırılmış ve ameliyat olmuştu.