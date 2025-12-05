Beşiktaş’ta Jota Silva dediğini yaptı!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan 17 milyon Euro opsiyonla kadrosuna kattığı Jota Silva sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulmakta zorlanmıştı.

Portekizli futbolcu, son maçlarda ise dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların oynadığı son 3 karşılaşmada 2 gol kaydeden (Antalya ve Karagümrük maçları) Silva toplam 3 gole ulaşırken, bunu sadece 220 dakikada yaparak alkış aldı.

"YERİMİ GERİ KAZANACAĞIM"

26 yaşındaki futbolcu, forma giymekte zorlandığı dönemde yakın çevresine, "Pes etmek yok. Çalışacağım ve yerimi geri kazanacağım. Bu sezon 10'dan fazla gol atacağım" diyerek pes etmeyeceğini ifade etmişti.

DEVREYE KADAR 5 GOL

Şans ayağına gelince de bunu iyi değerlendirerek ilk 11'de yerini alan Jota, ilk devre için de 5 gol hedefine kalan 3 maçta ulaşmak istiyor.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Jota, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi umut ediyor. Daha önce 2 kez ülkesinin formasını terleten futbolcu, koyduğu hedeflere ulaşırsa Roberto Martinez'in aklını karıştırabileceğine inanıyor.