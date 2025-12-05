Dünyanın gözü bu kurada!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün TSİ 20.00'de ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak. Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takımımız, yarı finalde Romanya ile oynayacak, turu geçerse finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları; 26 Mart 2026, final müsabakaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. 48 ülkenin katılacağı yeni formatı ile düzenlenecek turnuvaya 42 ülke şimdiden katılım hakkını elde etti. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak. 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerindeki organizasyonda Avrupa ülkeleri dışında aynı konfederasyondan birden fazla takım aynı grupta olmayacak.



TORBALAR ŞÖYLE:

1. TORBA: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. TORBA: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. TORBA: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, S.Arabistan, G.Afrika

4. TORBA: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya- Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya- Arnavutluk), Avrupa Play- Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka- Kuzey Makedonya / Çekyaİrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play- Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)



EFSANELER SAHNEDE

Rio Ferdinand, Shaquille O'Neal ve Tom Brady'in de aralarında yer aldığı sporun 'efsane' isimleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın bugünkü kura çekiminde sahne alacak.



2 MİLYON BİLET SATILDI

Turnuva için elemeler sürerken 3 ülkede (ABD, Kanada, Meksika) oynanacak maçlar için şimdiden 2 milyon bilet satışı oldu.



16 FARKLI ŞEHİRDE

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 farklı ülkede düzenlenecek. 16 şehirdeki ikonik statlarda unutulmaz anlar yaşanacak.

ABD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

KANADA: Edmonton, Montreal, Toronto.

MEKSİKA: Guadalajara, Mexico City, Monterrey



'FIFA BARIŞ ÖDÜLÜ' TRUMP'A MI VERİLECEK?

DÜNYA barışını teşvik eden isimleri onurlandırmak için yeni bir 'barış ödülü' başlatan FIFA, ödülün ilk sahibini bugün resmen duyuracak. FIFA Başkanı Infantino, geçtiğimiz günlerde Washington D.C.'deki Dünya Kupası kura çekiminde ödülün takdim edileceğini söylemiş kimin alacağı konusunda ipuçları da vermişti. FIFA'nın, ilk kez düzenlediği bu ödülü ABD Başkanı Donald Trump'a teslim edeceği gelen haberler arasında. Trump'ın da katıldığı bir davette konuşan İnfantino, Amerika başkanını 'yakın dostu' olarak nitelerken "O inanılmaz bir enerjiye sahip. Söylediğini yapıyor, düşündüğünü söylüyor, birçok kişinin düşündüğünü ama dile getiremediğini söylüyor. Bu yüzden çok başarılı" ifadelerini kullanmıştı.