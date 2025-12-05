En-Nesyri Arabistan’a yeni golcü çizme’den

Fenerbahçe, devre arasında santrfor transferine yoğunlaşacak. Teknik direktör Domenico Tedeco, 'Forvet problemimiz yok' dese de yönetim taraftarın sesine kulak vermiş durumda. Bu sezon 8 gol atmasına rağmen seviyesi yeterli görülmeyen Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılacak. Suudi Arabistan pazarında beğenilen Faslı golcü de kariyerinde yeni bir yol çizmek istiyor. F.Bahçe, Afrika Kupası'na gidecek olan En-Nesyri'nin dönüşte ayrılığına kesin gözüyle bakıyor ve yerini dolduracak isim için tüm planlarını yaptı.

VLAHOVİC'İ İSTİYOR ANCAK ALAMIYOR!

Forvet transferi için İtalya'ya açılacak sarı-lacivertliler, gözüne 3 forvet adayını birden kestirmişti ancak Dusan Vlahovic'in sakatlık haberi sonrası iki isim öne çıktı: Santiago Gimenez ve Gianluca Scamacca… Juventus ile sene sonunda sözleşmesi bitecek Vlahovic liste başına alınsa da sakatlık planları değiştirdi. Fenerbahçe, Sırp yıldızı geçen sezon da istemiş ancak başarılı olamamıştı. Milan'da beklentilerin altında kalan Gimenez ve Atalanta'da yedeğe düşen Scamacca'nın kulüpteki durumları yakından takip ediliyor.



SANTİAGO GİMENEZ

TAKIM: Milan

SÖZLEŞME BİTİŞ: 2029

YAŞ: 24

BOY: 1.83

UYRUK: Meksika

AYAK: Sol



GIANLUCA SCAMACCA

TAKIM:

Atalanta

SÖZLEŞME

BİTİŞ: 2027

YAŞ: 26

BOY: 1.95

UYRUK: İtalya

AYAK: Sağ

ÇAPRAZ BAĞI YIRTILMIŞTI!

LAZİO altyapısından yetişen Scamacca, 2017'de Sassuolo'ya gitti. Burada 2021'e kadar başka takımlara kiralandı. 2022'de West Ham'a 38.6 milyon Euro'ya transfer olurken 2023'te tekrar Atalanta formasıyla vatanı İtalya'ya döndü. Bergamo ekibinde parladı, ilk senesinde 19 gol attı. Geçen sezon çapraz bağı yırtılan oyuncu, büyük talihsizlik yaşadı.