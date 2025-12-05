Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Feyyaz Uçar'ın acı günü! Beşiktaş'tan açıklama...
Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü, efsane futbolcusu ve eski yöneticisi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, torunu hayatını kaybeden efsane oyuncusu Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Feyyaz Uçar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek." dedi.

