Giriş Tarihi: 5.12.2025 23:59

Leroy Sane'den galibiyet sözleri!

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Leroy Sane, mücadelenin ardından konuştu.

Leroy Sane’den galibiyet sözleri!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Leroy Sane, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybettik. Kazanmayı bildik." dedi.

"Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un penaltı itirazı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Leroy Sane "Oyunumun dışındaki şeyler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Kazanmak istiyoruz. Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." şeklinde konuştu.

Leroy Sane'den galibiyet sözleri!
