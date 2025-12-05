Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...

48 takımın yer alacağı FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grupları belli oldu.
Washington DC'deki Kennedy Center'da düzenlenen kura çekiminde, A Milli Futbol Takımımızın olası rakipleri netleşti.
A GRUBU
Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-off D (Çekya-İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)
B GRUBU
Kanada, İsviçre, Katar, Play-off A (Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda)
C GRUBU
Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
İŞTE OLASI RAKİPLERİMİZ
D GRUBU
Amerika Birleşik Devletleri, Avustrulya, Paraguay, (TÜRKİYE- Romanya / Kosova-Slovakya)
E GRUBU
Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao
F GRUBU
Hollanda, Japonya, Tunus, Play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya- Arnavutluk)
G GRUBU
Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda
H GRUBU
İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları
I GRUBU
Fransa, Senegal, Norveç, Play-off 2 (Bolivya - Surinam - Irak)
J GRUBU
Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün
K GRUBU
Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, Play-off 1 (Yeni Kaledonya - Jamaika - Kongo DC)
L GRUBU
İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana
MİLLİLERİN PLAY-OFF YOLU
Ay-yıldızlılar, Mart ayında oynanacak Avrupa play-off'larını başarıyla tamamlaması sonucunda adını 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yazdıracak.
Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile evinde, turu geçmesi halinde ise Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Öte yandan kura çekimi öncesinde FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a FIFA Barış Ödülü'nü takdim etti. Söz konusu ödül bu yıl ilk kez verilmiş oldu.