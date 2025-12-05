Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 5.12.2025 22:03 Son Güncelleme: 5.12.2025 22:21

Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası için grup kuraları çekildi. Play-off mücadelesi verecek olan Ay-yıldızlıların da olası grubu ve rakipleri de netleşmiş oldu.

Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...
  • ABONE OL

48 takımın yer alacağı FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grupları belli oldu.

Washington DC'deki Kennedy Center'da düzenlenen kura çekiminde, A Milli Futbol Takımımızın olası rakipleri netleşti.

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-off D (Çekya-İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar, Play-off A (Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda)

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

İŞTE OLASI RAKİPLERİMİZ

D GRUBU

Amerika Birleşik Devletleri, Avustrulya, Paraguay, (TÜRKİYE- Romanya / Kosova-Slovakya)

E GRUBU

Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus, Play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya- Arnavutluk)

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa, Senegal, Norveç, Play-off 2 (Bolivya - Surinam - Irak)

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, Play-off 1 (Yeni Kaledonya - Jamaika - Kongo DC)

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

FİKSTÜR ÇEKİMİ HAKKINDA

Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

MİLLİLERİN PLAY-OFF YOLU

Ay-yıldızlılar, Mart ayında oynanacak Avrupa play-off'larını başarıyla tamamlaması sonucunda adını 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yazdıracak.

Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile evinde, turu geçmesi halinde ise Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan kura çekimi öncesinde FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a FIFA Barış Ödülü'nü takdim etti. Söz konusu ödül bu yıl ilk kez verilmiş oldu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz