UEFA’dan Jhon Duran’ın cezasını açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın cezası açıklandı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Duran'a 2 maç ceza verdi.

Duran, sarı-lacivertli takımın oynayacağı Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

SON DAKİKALARDA OYUN DIŞI KALDI

Jhon Duran, Ferencvaros mücadelesinin son anlarında rakibine yaptığı müdahale sebebiyle hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.