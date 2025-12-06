Ertuğrul Doğan: Belli hakemler belli hataları yapıyorsa...

"FEDERASYON BAŞKANININ GEREĞİNİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Her hata hata değildir belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım."