Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ertuğrul Doğan: Belli hakemler belli hataları yapıyorsa...
Giriş Tarihi: 6.12.2025 12:59

Ertuğrul Doğan: Belli hakemler belli hataları yapıyorsa...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan: Belli hakemler belli hataları yapıyorsa...
  • ABONE OL

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulunurken, hakem hatalarına da değindi. İşte Doğan'ın sözleri...

"TAM BİR SKANDAL"

"Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Samsunspor'un ciddi anlamda hakkı yenmiştir."

"FEDERASYON BAŞKANININ GEREĞİNİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Her hata hata değildir belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım."

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ertuğrul Doğan: Belli hakemler belli hataları yapıyorsa...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz