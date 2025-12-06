Lokum gibi kura çektik!

Herkesin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kuraları dün çekildi. ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski Super Bowl yıldızı Tom Brady, eski buz hokeyi sporcusu Wayne Gretzky ve tenisçi Aaron Judge kura çekimini gerçekleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığı organizasyonda şansımız yaver gitti. Eğer playoff'u geçersek D Grubu'nda yer alacağız.

YİNE AVRUPALI TAKIM YOK!

Rakipler ise ABD, Avustralya ve Paraguay… Ay-Yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak. En son 2002'de katıldığımız bu turnuvada 24 yıllık hasreti bitirmeye çalışacağız. O dönemde de tıpkı bu grup gibi rakiplerimiz arasında Avrupa kıtasından başka bir takım yoktu. Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile oynamış, Brezilya'nın ardında grup ikincisi olarak turu geçmiş ve yarı finalde Sambacılar'a kaybederek dünya üçüncüsü olmuştuk.

MAÇLARIN TARİH VE STATLARI

13 Haziran: Avustralya (BC Place, Vancouver) - KANADA

19 Haziran: Paraguay (Levi's Stadium, Santa Clara - ABD

25 Haziran: ABD (Sofi Stadium, İnglewood) - ABD



YILDIZLAR GEÇİDİ

Organizasyona çok sayıda dünya futboluna adını yazdırmış eski futbolcu da katıldı. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Brezilya efsanesi Roberto Carlos, en büyük golcülerden, gerçek Ronaldo ismiyle anılan Ronaldo Nazario, efsane Milan kadrosunun unutulmazlarından Kaka ve Cafu, teknik direktörler Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Dick Advocaat, Ronald Koeman, Thomas Tuchel ve Roberto Martinez davetliler arasındaydı.

GRUPTAKİLERİ TANIYALIM

ABD

Teknik direktör: Mauricio Pochettino

Kadro değeri: 159 milyon Euro

En gözde oyuncusu: Christian Pulisic

Diziliş: 4-4-2

PARAGUAY

Teknik direktör: Gustavo Alfaro

Kadro değeri: 120 milyon Euro

En gözde oyuncusu: Diego Gomez

Diziliş: 4-4-2

AVUSTRALYA

Teknik direktör: Tony Popovic

Kadro değeri: 32 milyon Euro

En gözde oyuncusu: Nestory İrankunda

Diziliş: 5-4-1



MONTELLA: KURAYI ÇOK BEĞENDİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kurayı değerlendirdi. Mart ayında oynanacak play-off maçlarına odaklandıklarını vurgulayan İtalyan hoca, "Çektiğimiz kurayı beğendim. Yazın ilk kısımda iyi olacağız diye düşünüyorum. Ama şimdilik mart ayındaki play-off'ları düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



FORMAT NASIL

2026 Dünya Kupası'na ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. 11 Haziran'de başlayacak organizasyon, 19 Temmuz'da sona erecek. 48 takım, 4'erli 12 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2'de bitiren 24 ekip ve en iyi 8 grup üçüncüsü, son 32'ye kalacak.

İŞTE PLAY-OFF YOLU

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılabilmek için 2 play-off maçı oynayacak. İlk olarak 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibini elediği takdirde Slovakya-Kosova galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda kozlarını paylaşacak. Millilerimiz, burada da gülen taraf olursa 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek.