Mohamed Salah’tan ağır eleştiri! “Ayrılmak istiyorum”

Liverpool'da son haftalarda süre almakta zorlanan Mohamed Salah, Leeds United maçı sonrası ateş püskürdü. Yedek kaldığı için hayal kırıklığı yaşayan Mısırlı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

TV2 Sport'a konuşan Mohamed Salah şu ifadeleri kullandı: ""İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!

SON MAÇI OLABİLİR

Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Annemi aradım maça gel diye. Oynasam da oynamazsam da fark etmez. Ben keyfini çıkaracağım. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Brighton maçı son maçım mı? Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım."

Mohammed Salah sözlerini ise "Liverpool'dan ayrılmak istiyorum" diye noktaladı.