Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş çağrı!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 12:44

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik bir çağrıda daha bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, resmi hesabından Galatasaray ile oynadıkları maç ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

