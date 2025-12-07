Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta 3 isim idmana katılmadı
Giriş Tarihi: 7.12.2025 19:27

Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu ile babaannesinin vefatı nedeniyle Almanya'ya giden Felix Uduokhai, idmanda yer almadı.

AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu ile babaannesinin vefatı nedeniyle Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, idmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

