Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski aşklar depreşti
Giriş Tarihi: 7.12.2025

Eski aşklar depreşti

Beşiktaş, Disasi’nin ardından Raskin’i de yeniden listesine aldı. Stopere düşünülen Axel Disasi için girişimler sürüyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Nicolas Raskin’in kulübü Glasgow Rangers ile temasa geçildi. Oyuncuyu ikna çabaları da devam ediyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Eski aşklar depreşti
  • ABONE OL
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar öncelikle sol bek, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Hücuma yönelik takviye ise kanat ya da santrfora olacak. Bu doğrultuda tandemde oynayan ve yaz döneminde de gündeme gelen Chelsea'li Axel Disasi için girişimler devam ediyor. Bir diğer isim de orta sahada görev yapan Glasgow Rangers'lı Nicolas Raskin. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği gibi hem 6 hem de 8 numarada oynayan Raskin, Disasi gibi yaz döneminde Beşiktaş'ın ilgi alanında bulunuyordu ancak Avrupa'nın elit liglerinde forma giymek istediğini belirterek kendisine yapılan teklifi geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

RASKİN KİMDİR?
23 Şubat 2001 doğumlu Nicolas Raskin'in piyasa değeri 12 milyon Euro. Glasgow Rangers formasını 120 kez giyen Belçikalı futbolcu, 8 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Ülkesinde ise Standard Liege ve Gent'te oynadı. Belçika Milli Takımı ile 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski aşklar depreşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz