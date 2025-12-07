Eski aşklar depreşti

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar öncelikle sol bek, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Hücuma yönelik takviye ise kanat ya da santrfora olacak. Bu doğrultuda tandemde oynayan ve yaz döneminde de gündeme gelen Chelsea'li Axel Disasi için girişimler devam ediyor. Bir diğer isim de orta sahada görev yapan Glasgow Rangers'lı Nicolas Raskin. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği gibi hem 6 hem de 8 numarada oynayan Raskin,Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalışıyor.23 Şubat 2001 doğumlu Nicolas Raskin'in piyasa değeri 12 milyon Euro. Glasgow Rangers formasını 120 kez giyen Belçikalı futbolcu, 8 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Ülkesinde ise Standard Liege ve Gent'te oynadı. Belçika Milli Takımı ile 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti.