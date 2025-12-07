Fenerbahçe’den Nelson Semedo açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu...

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan Portekizli yıldız Nelson Semedo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
İŞTE SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. "
Tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.