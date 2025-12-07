Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Nelson Semedo açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu...
Giriş Tarihi: 7.12.2025 14:30 Son Güncelleme: 7.12.2025 15:00

Fenerbahçe'den Nelson Semedo açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu...

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelede, sakatlık geçirerek kenara gelen Nelson Semedo'nun durumu belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan Portekizli yıldız Nelson Semedo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

Tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

