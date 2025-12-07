Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Feyyaz Uçar’ın en acı günü
Giriş Tarihi: 7.12.2025

Feyyaz Uçar’ın en acı günü

Feyyaz Uçar’ın en acı günü
  • ABONE OL
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3,5 aylık torunu Can Arbay, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi. Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Feyyaz Uçar’ın en acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz