Köpeksiz köy bulmuşlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki son dakikada büyük tartışma yaratan penaltı pozisyonuyla ilgili sert konuştu. Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de bulunan ve HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullandı.Emre Kılınç'ın ortasında top ceza sahası içinde Kazımcan'ın eline çarptı. Samsunspor penaltı itirazında bulundu. VAR'da yapılan uzun inceleme sonucunda elin doğal konumda olduğu kararı verilirken hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi ve hemen ardından maç sona erdi.Samsunspor, sosyal medya hesaplarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Sahadaki arkadaşların insani hata yapma opsiyonu var ama VAR'daki arkadaşların hatasını kabul etmiyorum" şeklindeki bir konuşmasını paylaşarak gerekli adımların atılmasını istedi. Karadeniz kulübü mesajında, "Tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.RAMS Park'ta geceye damga vuran pozisyonla ilgili tartışmalara Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da dahil oldu. Zirve mücadelesi veren bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada G.Saray- Samsunspor maçında tam bir skandala imza atıldığını belirterek, "Futbolda adaletin kaybolduğu nokta. Samsun şehri bizim komşumuz. Çok sevdiğim bir başkanı var. Çok ciddi bir emek veriyor. Galatasaray Kulübü de çok değerli bir camia. Ben eminim iki takım da bu şekilde adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Gelinen noktada Samsunspor'un çok ciddi bir şekilde hakkının yendiği kişisel görüşümdür" dedi.