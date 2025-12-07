Uykusuz kalmaya herkes hazır olsun

A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması durumunda grup fikstürü belli oldu. ABD ve Kanada ile olan saat farkı sebebiyle Ay-Yıldızlı ekibimiz, karşılaşmalarını sabah erken saatlerde oynayacak. Playoff'u geçerse D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile kozlarına paylaşacak Türkiye'nin fikstürü şu şekilde:Bizim Çocuklar, play-off'ta 26 Mart'ta Romanya'yı ağırlayacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.