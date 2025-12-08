Barcelona, LaLiga’nın zirvesinde farkı açıyor

LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Napoli, Premier Lig'de Arsenal, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Lens, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BARCELONA ÜST ÜSTE 6. MAÇINI KAZANDI

LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-3 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Ferran Torres (3), Roony Bardghji ve Lamine Yamal, Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri attı. Ev sahibi ekibin gollerini Antony, Diego Llorente ve Cucho Hernandez kaydetti.

Real Madrid, evinde Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu ve son 5 haftada 4. kez puan kaybetti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı.

Yükselişini sürdüren Villarreal, sahasında Getafe'yi 2-0 yenerek peş peşe 6. maçını kazandı.

Haftanın öne çıkan maçında Athletic Bilbao, konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Ligde 16 hafta sonunda 40 puana ulaşan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Bir maçı eksik Villarreal 35 ve Atletico Madrid 31 puanla iki takımı takip etti.

NAPOLİ MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Serie A'da Napoli, sahasında Juventus'u Rasmus Höjlund'un golleriyle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Juventus'ta 76 dakika görev yapan milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının golünü kaydetti.

Inter, evinde Como'yu 4-0'lık skorla geçti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve bir gol attı.

Cagliari, zirve mücadelesi veren takımlardan Roma'yı 1-0 yendi ve 9 hafta sonra galip geldi. Konuk takım Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 52. dakikada kırmızı kart gördü. Cagliari'de ise Semih Kılıçsoy, uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde bugün Torino'ya konuk olacak Milan, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak.

Ligin 14. haftasında Napoli, 31 puanla zirvede yer aldı. Inter 30, bir maçı eksik Milan 28 ve Roma 27 puanla sıralandı.

ARSENAL YENİLSE DE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Premier Lig'de lider Arsenal, konuk olduğu Aston Villa'ya 2-1 yenildi.

Ev sahibi ekip, Matty Cash ve uzatma dakikalarında Emiliano Buendia'nın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Arsenal'da Leandro Trossard'ın golü, puan için yeterli olmadı.

Manchester City, sahasında Sunderland'i 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Brighton, evinde West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 83 dakika görev yaptı.

Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile 0-0 berabere kaldı ve arka arkaya üçüncü kez puan kaybetti. Konuk ekipte milli oyuncu Enes Ünal, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Leeds United deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen Liverpool, üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Ligin 15. haftasında 33 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 30 puanla iki takımı takip etti.

BAYERN MÜNİH 5 GOLLE KAZANDI

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı Konrad Laimer, Harry Kane (3) ve Josip Stanisic'in golleriyle 5-0 yendi.

Zirve takipçisi Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-0'lık skorla geçti.

Borussia Dortmund'un Hoffenheim'ı 2-0 yendiği haftada Augsburg ise Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 13 haftası geride kalan ligde 37 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 29 ve Borussia Dortmund 28 puanla zirve takibini sürdürdü.

LENS ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Ligue 1'de Lens, deplasmanda Nantes'ı Florian Thauvin ve Wesley Said'in golleriyle 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini elde etti.

Zirvedeki yerini geri almayı hedefleyen Paris Saint-Germain, evinde Rennes'i 5-0 gibi farklı skorla geçti.

Milli file bekçisi Berke Özer'in görev yaptığı Lille, haftanın öne çıkan maçında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi.

Ligin 15. haftasında Lens, 34 puanla liderliğini sürdürdü. PSG 33, Marsilya ve Lille 29'ar puanla Lens'ın ardından sıralandı.