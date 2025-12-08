Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 8.12.2025 16:11

Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

İHA
Galatasaray’ın, Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu
  • ABONE OL
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Monaco'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, Monaco maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz."
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz