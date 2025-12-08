Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi
Giriş Tarihi: 8.12.2025 23:55

Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Hollandalı oyuncusu Cody Gakpo ve İtalyan forvet Federico Chiesa'nın sağlık durumlarına dair bilgilendirme yaptı.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, sakatlığu bulunan Cody Gakpo ve Federico Chiesa hakkında açıklamada bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

