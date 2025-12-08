Liverpool’da Slot’tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, sakatlığu bulunan Cody Gakpo ve Federico Chiesa hakkında açıklamada bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.