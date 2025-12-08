Okan Buruk: Monaco maçı yolumuzu belirleyecek

"ANALİZLERİMİZİ YAPTIK"

"Monaco'da teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonra hep 3'lü oynadılar. Son maçlarda 4'lü savunmaya geçtiler. Bir arayış var. PSG maçında 10 kişi ile bile pozisyon vermediler. Pafos maçında pozisyon ve oyun üstünlüğünü verdiler. Her maç farklı performansları var ama iyi oyuncuları bulunuyor. Savunma ve orta saha merkezde bir takım değişiklikler oldu. Bize karşı Balogun oynarsa, tam kadro gibi olacaklar. Analizlerimizi yaptık, Monaco'nun ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Burada olacak taraftarlarımızla elimizden geleni yapacığız."

"Singo'yu iki bölgede kullanıyoruz. Jakobs da Eren Elmalı'nın ceza almasının ardından tek oyuncumuzdu. Ancak milli takımda sakatlandı. Zorlanıyoruz ama Jakobs kadroda olacak. Son durumuna maç öncesi bakacağız."

"Monaco için kendi taraftar grubu bildiri yayınladı. Onlarda bir karışıklık var, ne diyeceksiniz?"

"Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. PSG galibiyetiyle ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Futbol sevgisiyle çıldırmış bir ülkede yaşıyoruz. Motivasyon ve konsantrasyon yüksek ama burada o durum zor. Stat ve seyirci anlamında, bizim sahamızdaki gibi değil... Monaco'da taraftar grubu bildiri yayınladı, küçük bir boykot mesajı verildi. Statta da bunları göstereceklerdir. Biz işimizi doğru bir şekilde yapacağız."

"EN ZORLANDIĞIM GÜNLER..."

"Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler... Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu durum ikinci yarıları etkiliyor. Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Birçok oyuncunun performansı etkileniyor. Jakobs'u idmanda denedik ama %100 hazır değil. Sakat sakat oynatmak durumunda da kalabiliyoruz. İnsanlar eleştiriyor ama oyuncuları, benim korumam gerekiyor."

"Bu riskleri alıyoruz, mecbur kalıyoruz. Yunus Akgün ağrılarla oyuna girdi. Jakobs aynı, Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık ve ağrılarla oynuyor. Bu dönem bunu yapmak zorundayız ve bu da performansımızı etkiliyor."