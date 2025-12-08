Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'de Eder Militao, 4 ay sahalardan uzak kalacak
Real Madrid'de Eder Militao, 4 ay sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, dün oynanan Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda 3 futbolcu kırmızı kart görürken, Eder Militao da sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 24. dakikada yerini Rüdiger'e bırakırken, bugün hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol bacağında biceps femoris kasında yırtık teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan Militao'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı defans, son 2 sezonda çapraz bağlarından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre takımını yalnız bırakmıştı. Eder Militao, bu sezon La Liga'da 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

