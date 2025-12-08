Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sarıyer, Hatayspor deplasmanında farka koştu!
Giriş Tarihi: 8.12.2025 16:52

Sarıyer, Hatayspor deplasmanında farka koştu!

1. Lig'in 16. haftasında Sarıyer, Hatayspor deplasmanında 3-0'lık skorla galip geldi.

Sarıyer, Hatayspor deplasmanında farka koştu!
Hatayspor, 1. Lig'in 16. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, Sarıyer karşısında kendi evinde sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarıyer'in gollerini Kerim Alıcı, Görkem Sağlam ve Traore kaydetti.

Stat: Fuat Tosyalı
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)
Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Traore (SMS Grup Sarıyer)

Sarıyer, Hatayspor deplasmanında farka koştu!
