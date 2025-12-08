Sarıyer, Hatayspor deplasmanında farka koştu!

Hatayspor, 1. Lig'in 16. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, Sarıyer karşısında kendi evinde sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarıyer'in gollerini Kerim Alıcı, Görkem Sağlam ve Traore kaydetti.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)

Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Traore (SMS Grup Sarıyer)