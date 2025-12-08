Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Çorum FK lider Pendikspor'u mağlup etti!
Giriş Tarihi: 8.12.2025 23:05

Trendyol 1. Lig: Çorum FK lider Pendikspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.

AA
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği lider Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alperen Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Pedrinho, Samudio, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Erdem Gökçe (Dk. 28 Thuram), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 72 Görkem Bitin), Hüseyin Maldar, Mallik Wilks, Harris

Goller: Dk. 16 Yusuf Erdoğan, Dk. 42 Eze (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğit Fidan, Dk. 42 Denic, Dk. 45+5 Sequeira, Dk. 45+7 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45+1 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)

