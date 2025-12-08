Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un önlemez düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayan ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle bu sezon 2. Lig'e geriledi.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 12 maçta 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, -43 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

7 OYUNCUSU CEZA ALDI

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 18 Kasım'da açıkladığı bahis soruşturması kapsamında Malatya ekibinin 7 oyuncusu ceza aldı.

TFF tarafından Malatya ekibinin formasını terleten Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş, Ferhat Canlı, Murat Şamil Güler, Eray Şişman, Mehmet Emin Taştan ile Burak Efe Yaz'a farklı günler olmak üzere hak mahrumiyeti cezası verildi.

SON İKİ MAÇA ÇIKAMADI

Malatya temsilcisi, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle bu sezon 12 karşılaşmaya altyapı oyuncularının bulunduğu kadroyla çıktı.

Bu sezon ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçına çıkamayan Malatya ekibine 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Malatya ekibi, ligin 14. haftasında Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

AĞIR BORÇ YÜKÜ VE SÜREKLİ CEZALAR

Yeni Malatyaspor, ağır borç yükü ve önceki dönemlerdeki transferlerin şikayetleri nedeniyle FIFA'dan son yıllarda hem maddi hem de puan silme cezaları alıyor.

Malatya ekibi, alınan cezalarla şu anda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta -43 puanla son sırada bulunuyor.